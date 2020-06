Tormenta Cristóbal se fortalece en el Golfo y entrará en Louisiana el domingo

Se espera que la tormenta tropical Cristóbal se fortalezca a medida que avanza hacia el norte a través del Golfo de México y traerá amenazas expansivas de lluvia, inundaciones costeras, olas altas y fuertes vientos a la costa norte del Golfo este fin de semana, reporta weather.com.

Los vientos máximos sostenidos permanecen a 50 mph, hasta el sábado por la noche. Cristóbal continúa hacia el norte con una velocidad de avance de alrededor de 12 mph, a medida que se acerca a la costa de Louisiana.

Cristóbal no parece un ciclón tropical clásico y algunos de sus impactos más fuertes se sentirán lejos del centro de la tormenta, principalmente hacia el este.

A look from above of #Cristobal this afternoon. Winds will increase to tropical storm force Sunday morning for parts of the northern Gulf Coast. Preparation should be competed as soon as possible.

Find and follow your local NWS office at https://t.co/GWrG0hTRHN pic.twitter.com/WPoG1Q9dhP

— National Weather Service (@NWS) June 6, 2020