IRS informa quiénes tienen posibilidad de solicitar ayuda económica hasta octubre

Hay miles de personas que deben dar un paso extra para obtener el estímulo económico

La Oficina de Recaudación de Impuestos (IRS) ha entregado ya $267,000 millones de dólares a más de 160 millones de personas en ayuda por coronavirus, pero miles todavía faltan.

Además del calendario de envío de cheques que se extiende a septiembre, la dependencia del Departamento del Tesoro indicó que hay familias que no ha podido contactar para enviar el estímulo.

Aquellas personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos o no reciben ciertos beneficios federales tienen hasta el 15 de octubre para usar la herramienta de no declarante en irs.gov si desean obtener hasta $ 1,200 para individuos y $ 2,400 para parejas casadas.

IRS informó que si usted no es un beneficiario federal y normalmente no presenta una declaración federal porque ganó $12,200 dólares al año o menos en forma individual o menos de $24,400 dólares como pareja casada, la autoridad no sabe que califica para el pago de estímulo.

Por lo tanto, debe usar la herramienta para solicitar la ayuda.

“Cualquiera que se registre antes del 15 de octubre recibirá su pago antes de fin de año”, dijo el IRS.

Expertos indican, sin embargo, que esto sería complicado para algunas personas o familias que no tienen acceso a internet y los lugares donde pudieran usar una computadora, como bibliotecas públicas u organizaciones sin fines de lucro, aún podrían estar cerradas por la pandemia.

Otro problema que la autoridad enfrenta es que esa personas podrían carecer de una cuenta bancaria, aunque es posible hacer el depósito en una tarjeta de débito prepagada.

Según un reporte de The Washington Post, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) ha buscado llegar a los “no bancarizados” para que les sea más fácil recibir pagos de estímulo.

El IRS dice que se unirá a grupos comunitarios que atienden a personas sin hogar, comunidades marginadas y hogares con inglés limitado para informar sobre los pagos de estímulo.

Herramientas: