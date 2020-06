NYC en imágenes: Fue epicentro de la pandemia, pero ahora vuelve (en parte) a la vida

La ciudad de Nueva York, que llegó a ser el epicentro mundial de la crisis sanitaria del coronavirus, empezó este lunes a retomar su actividad, pero lo hizo con la cautela que requiere una situación de pandemia sin precedentes.

En una urbe con más de 210,000 personas infectadas y casi 22,000 muertes por coronavirus, las infecciones diarias comenzaron a caer a casi la mitad de las que había hace unas semanas. El número de fallecimientos cada 24 horas ha rondado los 30 en los últimos 30 días.

La mayor parte de los trabajos que se recuperarán son los relacionados con la construcción, la manufactura y parte del comercio al por menor.

Esta reapertura se ha visto complicada por las protestas masivas que llevan días clamando por la justicia racial tras la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Los destrozos y saqueos que se dieron tras algunas manifestaciones llevaron a las autoridades a declarar varias noches el toque de queda.

A la incertidumbre de los pequeños negocios por el miedo de sus posibles clientes a los contagios se ha sumado también el temor a nuevas manifestaciones violentas en una ciudad que, durante este primer día de vuelta a la vida, aún dejó imágenes de calles notablemente vacías.

Nyc sunset view from my apartment. Proud of this city. The best is yet to come. pic.twitter.com/g5kYWXz0sj

— Johny Fernandez (@JfernandezTv) June 9, 2020