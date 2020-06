Revelan que WhatsApp tiene un problema serio de seguridad

El error permite encontrar los números de las personas desde una búsqueda en Google

Según el investigador en seguridad, Athul Jayaram, la aplicación WhatsApp presenta un serio problema de seguridad el cual la cual permite encontrar los números de las personas desde una búsqueda en Google.

Athul Jayaram explicó en Threatpost que este error se encuentra en la función “Click to Chat” y permite que se pueda exportar una cadena con una URL para filtrar los números de usuarios de WhatsApp en texto sin formato.

Click to Chat es una función que permite a los usuarios iniciar rápidamente un chat en WhatsApp a través de un código QR. Y según el investigador, todos estos enlaces se están indexando en búsquedas de Google, por lo que cualquier ciberdelincuente podría recopilar números de WhatsApp para después venderlos o usarlos para extorsionar.

En su investigación, Athul Jayaram menciona haber encontrado 300 mil números de teléfono de WhatsApp, no se especifica si es posible encontrar más números a través de Google, pero hablamos de un número muy pequeño en comparación con la cantidad de usuarios que a diario utilizan WhatsApp.

Sin embargo, Facebook, empresa dueña de WhatsApp, ha dicho que esto no puede ser catalogado como un problema de seguridad ni privacidad debido a que los usuarios deciden hacer pública la información de su teléfono móvil.

Y es que las búsquedas en Google solo revelan el número de teléfono, pero en ningún momento revelan nombre o foto de perfil.

Aunque si tienes tu nombre establecido en WhatsApp y permites que cualquier usuario vea tu foto de perfil, entonces solo bastará con que inicien un chat con tu número para ver esta información.

De cualquier manera, esto no tiene nada que ver con que los cibercriminales puedan acceder a los chats de WhatsApp o a otro tipo de información, pero Athul Jayaram dice que con solo saber tu número de teléfono es un gran riesgo para ser extorsionado, o bien, para buscar más información sobre ti en otros perfiles de redes sociales que tienen tu número de teléfono asociado y visible.

