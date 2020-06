Bárbara de Regil recibe llamada de una fan y furiosa le pide que no la vuelva a molestar

Tras recibir la llamada telefónica de una fan, la protagonista de "Rosario Tijeras" respondió furiosa pidiéndole que no le llamara nunca más

Bárbara de Regil no deja de llamar la atención en redes sociales, en esta ocasión volvió a causar polémica luego de atender la llamada telefónica de una fan.

La protagonista de “Rosario Tijeras” siempre ha mantenido una constante comunicación con sus fanáticos, quienes acuden a verla en firmas de autógrafos, clases motivacionales y por supuesto, los que la siguen en redes sociales, por lo que hace unos meses decidió entablar comunicación directa con ellos vía telefónica y así fortalecer su vínculo con quienes llama cariñosamente “hermanas”.

Pero este lunes, se filtró una conversación en la que una fan llamada Nicole la llamó para pedirle saludos para un video, pero la sorpresa no fue nada agradable para la chica, pues Del Regil respondió furiosa pidiéndole que no le llamara nunca más:

“¿Nicole con quién quieres hablar? Dime Nicole, ¿qué necesitas?“, fue la primera respuesta de la actriz.

“¿Podrías mandar saludos en un video?” preguntó Nicole, a lo que Bárbara expresó: “No Nicole, estoy ocupada y me encantaría que no me volvieras a molestar en tu vida porque esto sí me molesta muchísimo ¿Crees que me puedas ayudar?“.

La actriz finalizó la llamada con voz molesta: “Gracias Nicole te lo agradezco mucho que Dios te bendiga y espero que no vuelvas a pasar mi contacto, porque es un abuso a mi privacidad, esto ya es una falta de respeto lo que estás haciendo ahorita al atreverte a hablarme“.

En esta ocasión, la actriz no ha dado declaraciones para confirmar o desmentir dicha llamada, sin embargo, el video ya ha sido reproducido en diferentes cuentas de Instagram y TikTok, en donde los usuarios la han acusado de grosera y odiosa.