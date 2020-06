Paty Navidad asegura que habrá invasión alien: “Están preparando algo grande”

View this post on Instagram

Mantengamos positivos nuestros pensamientos porque los pensamientos se convierten en palabras. Mantengamos nuestras palabras positivas porque las palabras se convierten en actos. Mantengamos nuestros actos positivos porque los actos se convierten en hábitos. Mantengamos nuestros hábitos positivos porque los hábitos se convierten en valores. Mantengamos nuestros valores positivos porque los valores se convierten en “destino” y éste determina nuestra vida. Vibremos en frecuencias altas de amor y depuremos nuestra mente, esencia, alma y espíritu de lo que nos impide amar, avanzar y evolucionar. Dios los bendiga, GRACIAS!! 😘😘🙏🏻🙏🏻❤️❤️ BESSOOOSSSS 💋💋💋