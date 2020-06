Miguel Bosé se declara en contra de las vacunas que buscan combatir el coronavirus

Miguel Bosé volvió a ser blanco de polémica por una publicación en sus redes sociales, en las que manifestó estar en desacuerdo ante la posible alianza del gobierno español y lo que llamó la “farmacéutica GAVI”, acusando un plan macabro y supremacista.

Estas declaraciones las hizo en un hilo que subió a Twitter, en opinión a un video en el que aparece Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, quien anunció que junto con otros 52 países acordaron donar más de 7 mil 700 millones de euros a la GAVI para mejorar el acceso y el desarrollo de las vacunas.

“La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación Bill & Melinda Gates, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado sus atrocidades”, expresó.

el permiso de la ciudadanía. Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES. #YoSoyLaResistencia

— Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020