Floyd Mayweather confirma que hará peleas de exhibición en el extranjero

Floyd Mayweather confirmó que regresará al ring en una serie de peleas de exhibición fuera de Estados Unidos.

El legendario boxeador no ha peleado desde que noqueó Tenshin Nasukawa en Japón hace casi un año y medio.

Y ahora Mayweather reveló que hará algunos combates de exhibición. Así le dijo a Zab Judah en Instagram Live: “Tengo un par de exhibiciones que estoy haciendo. Tengo un par de exhibiciones, haré pequeñas exhibiciones en el extranjero.”

"I got a couple of exhibitions I'm doing.

"I got a couple of exhibitions, I’m doing little exhibitions overseas – it's paying though."

More money coming into @FloydMayweather's account. 💰😎https://t.co/xYkAAO9XTK

— Legit.ng (@legitngnews) June 9, 2020