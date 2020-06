La ciudad de San Diego aumenta el presupuesto de su Departamento de Policía a pesar de las peticiones de recortes

El Concejo Municipal de San Diego ignoró las peticiones de realizar recortes al presupuesto del Departamento de Policía y en cambió aprobó un aumento de $27 millones para el año 2020-2021.

Las peticiones de recortes presupuestarios y de reformas policiales en todo el país se han hecho tendencia luego de la muerte de George Floyd en manos de la Policía y en una clara acción de abuso policial.

El Departamento de Policía de San Diego tendrá en total $566 millones de presupuesto para el año 2020-2021. La aprobación del incremento se dio durante una reunión del Concejo Municipal el pasado lunes, en la cual recibieron cerca de 400 llamadas y 4,000 correos electrónicos de ciudadanos que pedían rechazar el plan del alcalde de aumentar el presupuesto.

📢 📢 Make your voice heard- we're listening. Today & tomorrow our police advisory & oversight boards are holding meetings to discuss de-escalation recommendations at @SanDiegoPD and how to support police/community relations. Watch live & share comments: https://t.co/wudmAOoir7 pic.twitter.com/zHvTFPXLAB

