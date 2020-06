El alcalde de Los Ángeles destinará $250 millones para programas sociales con recortes del presupuesto de LAPD

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, afirmó el pasado miércoles que su administración buscará reubicar $250 millones de dólares del presupuesto 2020-2021 para invertirlo en programas sociales en comunidades afroamericanas.

“Estoy con los angelinos que protestan por la justicia ante el racismo. Este momento demanda acción”, afirmó Garcetti al momento de anunciar su plan.

El mandatario local aseguró que le pedirá al jefe administrativo de la ciudad, Richard Llewellyn, reubicar $250 millones en fondos para programas de salud y educación, a pesar de que son áreas que no le corresponden a su administración ya que la primera le recae sobre a la junta de supervisores del condado y la segunda al distrito escolar unificado de Los Angeles.

Los recortes vendrían en parte del presupuesto del Departamento de Policía de L.A., el cual buscaba un incremento de $122 millones con respecto al año pasado.

“Hemos hecho reformas significativas a la LAPD, pero tenemos que ir más allá”, aseguró Garcetti. Entre las medidas que anunció el mandatario está que todos los oficiales completen un entrenamiento especial de control público antes de fin de año; así como que los agentes reporten a sus compañeros por actuaciones irregulares.

We’ve made significant LAPD reforms, but we need to go further. What we’ve already done: LA was the first big city in U.S. to put body cameras on every police officer and release videos to the public. We’ve hired the most diverse and representative police dept of any major city.

— MayorOfLA (@MayorOfLA) June 4, 2020