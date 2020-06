Por qué Twitter está pidiendo a sus usuarios leer los artículos antes de compartirlos

Twitter anunció este miércoles que probará una nueva función que sugiere a los usuarios de su red social que abran los links de los artículos que reciben antes de compartirlos. La recomendación busca combatir la propagación de información falsa.

Los usuarios del servicio en inglés son los primeros que estarán probando el servicio. “Si un usuario intenta volver a twittear un artículo antes de compartirlo, Twitter le preguntará a ese usuario si quiere abrir el artículo antes de hacerlo”, según menciona la cuenta de soporte de la compañía.

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.

To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first.

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 10, 2020