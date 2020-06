Así es la historia de ‘Dime Quién Soy’, la nueva co-producción de Telemundo International Studios y Movistar+

View this post on Instagram

Posiblemente,la gran apuesta de la plataforma para este otoño venidero: "Dime quién soy", adaptación del libro homónimo de Julia Navarro. Contará con un reparto internacional,encabezado por Irene Escolar,quien dará vida a la protagonista; una mujer que será testigo de los acontecimientos tan convulsos y desgarradores que acontecieron en Europa en la primera mitad del siglo pasado: guerras, dictaduras, genocidios,todo impulsado por su amor a la libertad,cuyo vehículo de trasmisión será las distintas relaciones de la protagonista con los hombres de su vida.