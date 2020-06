Esposa de Pablo Lyle reaparece en redes sociales con fotografía familiar

View this post on Instagram

Esposa de Pablo Lyle regresa a las redes sociales mientras el actor continúa bajo arresto domiciliario Junto a una fotografía en la que aparece al lado de Lyle, además de su cuñado Lucas Delfino y su hermana Silvia, misma que fue tomada cuando el actor podía gozar de su libertad, Ana escribió: “Te quiero tanto…”.#pablolyle