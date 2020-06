Los CDC predicen 130,000 muertes por coronavirus en Estados Unidos para el 4 de julio

Estados Unidos podría sufrir 130,000 muertes por coronavirus antes del 4 de julio, según una proyección publicada el viernes por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Y los casos de COVID-19 podrían aumentar este verano a medida que los estados reabran, dijo el subdirector de enfermedades infecciosas de los CDC durante una conferencia telefónica con periodistas, reporta CNN.

“En todo caso, debemos estar demasiado preparados para lo que podríamos enfrentar más adelante este año”, dijo el Dr. Jay Butler. “Vacunarse contra la gripe será más importante que nunca, ya que la gripe y el COVID-19 podrían estar circulando juntos a medida que avanzamos en los meses de otoño e invierno”.

The coming weeks could see a possible increase of #COVID19 cases as states reopen. It’s too soon to tell if this will happen, but CDC is working closely with state health departments to monitor activity. Learn more about COVID-19: https://t.co/Ie7Kqshz2p pic.twitter.com/Tdh87rBM3B

— CDC (@CDCgov) June 12, 2020