¡Nace un influencer! con apenas ocho añitos Lucca Kolb, hijo de Patricia Manterola, crea su propio canal de YouTube

Este guapo está de cumpleaños 😍 @luccakolb ¡8 años mi cielo! Dios me bendijo con tu llegada y me bendice cada día con tu presencia, que privilegio ser tu mamá y tener la oportunidad de verte crecer. Eres un hermoso ser de luz, y como bien lo dice el significado de tu nombre llegaste para llenar de luz esta casa e iluminar la vida de todos los que se cruzan por tu camino. Gracias por tu bondad, nobleza, gentileza, por ser tan responsable, por ser tan amoroso, por ser tan tenaz en todo lo que te propones, por siempre extender tu mano para ayudar a los demás, por ser tan divertido. Te amo más allá de lo que las palabras pueden expresar mi pedacito de cielo ¡Feliz cumpleaños mi vida!