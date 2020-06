Claves sobre la suspensión de “green card” y petición familiar de inmigrantes que viven en EE.UU.

El 22 de abril, el presidente Donald Trump firmó una Proclamación que suspende por 60 días la emisión de Residencia Permanente en los consulados, decisión que será revisada la siguiente semana.

Sin embargo, algunos reportes indican que la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) también suspendió temporalmente la emisión de “green card” para peticiones familiares hechas en territorio estadounidense.

Oficialmente, la agencia no suspendido la emisión de “green card” y, de hecho, hay casos de personas que están recibiendo sus documentos sin problema.

Un caso confirmado por este diario de una inmigrante de Jordania señala que la mujer, solicitada por su hijo, recibió la tarjeta de Residencia Permanente este fin de semana, después de aplicar en enero y sin haber realizado entrevista ante un oficial de USCIS.

Los inmigrantes no dieron detalles y prefirieron omitir su nombre para evitar problemas, pero confirmaron que el proceso fue más rápido de lo que pensaban.

El periodista Hamed Aleaziz, de BuzzFeed, fue le primero en informar la supuesta suspensión de emisión de “gren cards”, algo que USCIS desmintió, señalando que se trataba de un ajuste de procesos considerando la pandemia de coronavirus.

Supuestamente, los oficiales migratorios estaban confundido con la orden del presidente Trump y la aplicarían para casos en EE.UU., cuando la Proclamación especifica que es para peticiones procesadas en embajadas y consulados.

Earlier this week, I found out that internal USCIS guidance explained that many green card cases of individuals within the US would be put on hold due to President Trump's immigration order in April. Problem is, the the order did not apply to cases of individuals WITHIN the US.

— Hamed Aleaziz (@Haleaziz) June 11, 2020