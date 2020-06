Coronavirus: AMLO pide perder miedo a salir, su subsecretario pide quedarse en casa

Siguen los mensajes contradictorios en el gobierno mexicano sobre el COVID-19

MÉXICO – Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador llama a los mexicanos a no temer miedo de salir del confinamiento, con las medidas sanitarias adecuadas, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell pide a los mexicanos quedarse en casa y alertó que la segunda quincena de junio se registrará el pico de contagios del coronavirus.

“Tenemos que vencer, no sólo la pandemia, sino también vencer nuestros temores, nuestros miedos, desde luego con cuidado, pero como ha pasado mucho tiempo con el confinamiento si hay temor a salir, no sólo es por que se prohíba o se diga estamos en semáforo rojo, sino que no tienen muchas ganas de salir y hay que salir, poco a poco y con cuidado a ejercer nuestra libertad.”, dijo el mandatario.

“Desde luego siendo respetuosos, el que no tiene necesidad de salir y está haciendo su trabajo en su casa porque lo puede hacer, es un investigador, es un maestro o es un empresario que puede trabajar desde su casa pues que siga cuidándose, el libre para eso, pero también tenemos que ir saliendo porque hay mucha gente, mucha gente millones de mexicanos que viven al día”, precisó.

Sin embargo, su subsecretario de Salud alertó que la segunda quincena de junio se llegará al pico de contagios, por que insistió que los ciudadanos se queden en casa.

Es así que siguen los mensajes contradictorios en el gobierno federal, ya que López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que la pandemia del coronavirus ha sido domada, situación que ha negado el subsecretario de Salud, con números.

Y es que tras dos semanas de haber entrado en vigor la llamada “nueva normalidad”, los mexicanos han relajado demasiado las medidas sanitarias para evitar los contagios de coronavirus.

El confinamiento no fue obligatorio, por lo que nunca se vaciaron las calles del país, pero tras la nueva normalidad, la movilidad aumentó en la mayoría de los estados.

Fue el pasado 1 de junio que se regresó a “la nueva normalidad”, donde se supone que solamente la industria de la minería, la construcción y la fabricación de equipo de transporte se integraron a la nueva normalidad, pero en la realidad muchos sectores reabrieron, a pesar de que todo el país estaba en semáforo rojo.