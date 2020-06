Danna Paola se alejó de las redes sociales para no fingir una sonrisa

La famosa hizo un "detox" de Twitter e Instagram

Danna Paola tiene preocupados a sus seguidores, pues en los últimos días no había hecho ninguna publicación en sus redes sociales; sin embargo, la actriz reapareció y reveló los motivos que la hicieron tomar esta decisión, asegurando que le hacía falta tomarse un tiempo libre y analizar lo que ha sucedido en su vida personal.

La también cantante señaló a través de Instagram Stories que estaba en una especie de terapia de desintoxicación de las plataformas digitales y en vez de ponerse a subir cosas sin sentido, prefirió pasar un tiempo al lado de su familia y darse la oportunidad de sanar hasta estar segura de que ya era correcto compartir contenido de nuevo.

“Ya estoy de vuelta. Necesitaba este detox, ya me estaban aburriendo el Instagram y el Twitter y por eso no ponía nada. Para todos los que me mandaron mensajes, estoy bien, ahora sí ya lo estoy. Hay que valorar a las personas que tenemos todos los días y también es muy importante aprender a querernos a nosotros mismos. El amor propio es el más importante. No estaba lista para hablar y fingir una sonrisa cuando no está bien, quiero que sepan que está bien estar mal”, reflexionó Danna.

Para finalizar, la protagonista de la serie “Élite” habló de las protestas derivadas de la campaña “Black Lives Matter”, generada a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía y dijo que aunque repudia el crimen, sabe que no sirve de nada sólo poner publicaciones en vez de aportar algo para que ya no vuelva a pasar.

