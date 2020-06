Florida vuelve a superar un récord: 2,500 nuevos casos de coronavirus y los números siguen creciendo

El estado continúa con su reapertura, a pesar del aumento de los contagios

El número de casos confirmados de coronavirus en Florida aumentó en más de 2,500 el sábado, el tercer día consecutivo en que el estado reportó un récord diario en los casos reportados.

Con 2,581 nuevos casos de COVID-19, el total del estado ha llegado a 73,552, según las ciras publicadas por el Departamento de Salud de Florida. El estado había reportado 1,902 casos nuevos el viernes y 1,698 el jueves.

NEW: Florida’s Department of Health on Saturday morning reported a new daily record high of 2,581 new confirmed cases of COVID-19 — surpassing the previous high by 679. The previous high was hit on Friday. And the high before that was hit on Thursday.

Otras 54 nuevas muertes relacionadas con el virus también se confirmaron el sábado, lo que eleva el total del estado a 2,925.

El total de casos del condado de Miami-Dade aumentó a 21,633, ya que las muertes relacionadas con el virus del condado aumentaron a 822.

En el condado de Broward, hubo 8,864 casos de COVID-19 reportados y 357 muertes relacionadas con el virus.

CORONAVIRUS UPDATE: Florida sees another spike in new coronavirus cases, adding more than 2,500 since Friday. This as the state enters its second week of phase 2 of reopening. https://t.co/0kBfLIlCsF — FOX 35 Orlando (@fox35orlando) June 13, 2020

El condado de Palm Beach tuvo 8,442 casos y 425 muertes. El condado de Monroe tuvo 128 casos y 4 muertes reportadas.

Los números reportados por el Departamento de Salud del estado marcan 11 días consecutivos en los que los nuevos casos han superado los 1,000. El gobernador Ron DeSantis y los funcionarios locales comenzaron a relajar las reglas sobre los negocios, playas, parques temáticos y reuniones en mayo.

En todo el estado, más de 1,371,400 personas se sometieron a la prueba de COVID-19 y el porcentaje positivo se mantuvo alrededor del 5,4%. Hasta la fecha, se han reportado más de 11,800 hospitalizaciones por COVID-19 en Florida.

Pres. Donald Trump will give his acceptance speech for the Republican nomination in Florida, the Republican National Committee announced Thursday, where the state has reported a record number of new coronavirus cases on each of the last three days. https://t.co/pKsVNoekQ0 — ABC News (@ABC) June 14, 2020

El aumento en los casos positivos de coronavirus se produce cuando Florida se convertirá en un centro para las principales ligas deportivas. La NBA, la Major League Soccer, los Juegos Olímpicos Junior de la Unión de Atletismo Amateur y otros planean celebrar juegos y eventos en Florida, lo que podría atraer a miles de personas al estado procedentes de todas partes del mundo.