Vadhir Derbez habla por primera vez de su situación sentimental

View this post on Instagram

🇲🇽Feliz CUMPLEAÑOS A MI!!! 🎁🎉Aqui volteando pa arriba deseando que todos los buenos deseos que me dan se les regresen el triple! Los Amo y es inmenso ver que sigan apoyándome cada paso de estos sueños que sigo. . 🇺🇸HAPPY BDAY TO MEE!! 🎉🎁, pic of me looking up and wishing all the great wishes I get come back to you! ❤️ I love you and its huge to feel all your support in the pursuit of my dreams!