Captan en video a un hombre blanco pintando mensajes racistas en varios vehículos de un vecindario de Texas

TEXAS – Las autoridades del Condado Fort Bend han acusado a un hombre de 18 años de haber vandalizado 16 vehículos con mensajes racistas utilizando pintura aerosol en un vecindario del área de Katy.

Según la Oficina del Sheriff de Fort Bend, a Dominic Reale se le han entablado cargos por uso de grafiti criminal la noche del 3 de junio. Fort Bend se encuentra a 45 millas al sur de Houston.

Teen accused of spray-painting racial slurs on 16 vehicles in Katy neighborhood https://t.co/zVYBbfFQVb pic.twitter.com/2GqGnyNueo

— ABC13 Houston (@abc13houston) June 15, 2020