Los niños de Los Ángeles recibirán comidas gratis durante el verano en 49 parques del condado

Desde el 16 de junio y hasta el 7 de agosto, los niños y adolescentes de hasta 18 años recibirán comidas y meriendas gratuitas en 49 parques del condado de Los Ángeles.

El Departamento de Recreación y Parques del condado de Los Ángeles creó el “Programa de comidas y meriendas gratis” que funcionará de martes a viernes de 12:30 p.m. a 1:30 p.m..

El programa que entregará comidas nutricionales a los jóvenes busca proporcionar acceso a alimentos saludables mientras las escuelas están cerradas durante la temporada de verano.

Las entregas se harán siguiendo protocolos de distanciamiento social.

Para tener una lista de los parques estarán entregando los alimentos, consulte esta página web: Programa de comidas y meriendas gratis.

Por su parte, el Departamento de Parques, Recreación y Marina de Long Beach, tendrá el Programa de Alimentos de Verano vigente desde hoy 15 de junio hasta el 21 de agosto de 2020.

🍏🧀 FREE SUMMER LUNCH AND SNACK PROGRAM BEGINS TOMORROW at LA County Parks🍓🥛 Children & youth ages 18 and under can pick up a “grab and go” nutritious lunch & snack. For more info, visit: https://t.co/quehOZC8Hk

Face masks & physical distancing required.

— Long Beach CaLL (@longbeachcall) June 15, 2020