Policías disparan y matan a un hombre hispano presuntamente armado en una gasolinera de San Bernardino, California

El sábado en la noche oficiales del Departamento de Policía de San Bernardino estuvieron involucrados en un tiroteo que dejó a una persona muerta en una gasolinera.

La Policía informó que los oficiales habían respondido a la denuncia de un hombre presuntamente armado en la vía pública.

This is an ongoing investigation, please see the attached photographs from this incident. (Page 4) pic.twitter.com/TqgreqK16a

— San Bernardino PD (@SanBernardinoPD) June 14, 2020