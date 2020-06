Anciano al que policías empujaron durante protesta en Buffalo tiene cráneo fracturado y no puede caminar

Martin Gugino, el hombre de 75 años al que dos agentes empujaron durante una manifestación en Buffalo, Nueva York, tiene el cráneo fracturado y no puede caminar, según contó su abogada contó el lunes a CNN. El caso saltó a la agenda mediática nacional después de que se viralizara un video del violento acto.

“No me atrevo a dar más detalles en este momento además de confirmar que [Gugino tenía] el cráneo fracturado“, dijo el abogado de Gugino, Kelly Zarcone. “Aunque todavía no puede caminar, pudimos mantener una breve conversación antes de que se cansara demasiado. Aprecia toda la preocupación sobre él, pero aún está concentrado en los problemas en lugar de en sí mismo“, añadió la letrada.

Martin Gugino, the 75-year-old protester who was pushed by two Buffalo, New York, police officers earlier this month, has a fractured skull and is not able to walk, his lawyer says https://t.co/wQF3zyjvc0

— CNN (@CNN) June 17, 2020