Giovanni Medina presume gran cantidad de dinero en efectivo

Giovanni Medina sorprende con enorme cantidad de dinero, en efectivo. Tras su contienda legal y mediática con Ninel Conde, ahora filtró video grabado en la casa del empresario, donde se muestra su comedor, repleto, con fajos de billetes de $500 pesos y una máquina “cuenta billetes” al mero estilo gángster, provocando múltiples dudas sobre su procedencia. Por su parte, Ninel reaccionó, con el siguiente comentario… “Con razón me está costando tanto trabajo que me devuelvan a Emmanuel”. #GiovanniMedina #sorprende #enormecantidaddedinero #efectivo #fajosdebilletes #gángster #máquinacuentabilletes #dudosaprocedencia Tu equipo #ChismeNoLike #ChismeenVivo #elisaberistain #javierceriani