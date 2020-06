Niurka asegura que su pelea con Ninel Conde fue por culpa de Giovanni Medina

La vedette recordó que hace varios años Giovanni Medina contrató a delincuentes para que destrozaran sus camionetas

Niurka fue cuestionada sobre el escándalo que protagonizó hace algunos años con Nilel Conde, y reveló que el culpable fue Giovanni Medina, ex pareja de la cantante mexicana.

Por medio de la entrevista que sostuvo recientemente con José Eduardo Derbez en su canal de Youtube, la polémica vedette compartió algunos detalles de la supuesta rivalidad que tiene desde hace varios años con “El bombón asesino”.

Al principio aseguró que todo había sido parte de un show armado por los medios de comunicación y que ella únicamente lo toma con humor:

“Es más show de los medios amarrando navajas, llevando y trayendo, y bueno no voy a negar jamás, ni hoy ni lo he negado nunca, pues que yo me divierto, participo, me río. Cuando las preguntas y los comentarios sí son serios, que repercuten socialmente sí respondo, porque es importante que la gente conozca a Niurka, porque soy figura pública, y que conozca que es lo que pienso al respecto“, respondió.

Sin embargo, poco después la mamá de Emilio Osorio terminó por aceptar que hubo un malentendido cuando trabajaron juntas, y todo fue por culpa de Guiovanni Medina, quien en ese tiempo ya era pareja sentimental de la cantante.

“Pero entre Ninel y yo no hay ningún tipo de problema, hubo problema cuando Giovanni se atrevió a irrumpir en mi casa y mandar gente, delincuentes profesionales y me dejaron una de mis camionetas que iban como con doce tabiques para dejarme las tres camionetas, la de Quico, la de Romina y la mía, sin llantas. En ese problema que hubo yo lo hice muy público si fue una bronca fea y real“, explicó.

En la entrevista que ya cuenta con más de 124 mil reproducciones se tocaron algunos temas atrevidos, en donde, por medio de un juego y varias copas de por medio, ambos mostraron a detalle todos los tatuajes que llevan en sus cuerpos, siendo la actriz quien reveló de más provocando el asombro del hijo de Eugenio Derbez.