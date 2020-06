Sheriff decomisa $10,000 en mercancía ilegal de fuegos artificiales en Carson, California en las vísperas del 4 de julio

La división de Carson, California del Departamento del Sheriff de Los Ángeles decomisó fuegos artificiales ilegales a 13 personas durante el fin de semana. El departamento aseguró que estará

Además del decomiso de la mercancía pirotécnica, el Departamento del Sheriff emitió multas a los involucrados que suman un total de $13,000 dólares.

NOT FOR SALECarson Station Special Assignment Deputies 🚔 seized illegal fireworks from 13 individuals ☹ on Saturday…

La quema de fuegos artificiales es común durante la noche del 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos, sin embargo, las autoridades alientan a las personas a disfrutar de espectáculos pirotécnicos profesionales y no adquirir mercancía ilegal.

As 4th of July approaches, we’re reminding everyone to #CelebrateSafelyLB! ALL fireworks 💥 are illegal 🚫 in Long Beach.

Check out our website with tips to celebrate safely.🎉https://t.co/mMxV8PTHn8 pic.twitter.com/TlfKKCKZXq

— City of Long Beach (@LongBeachCity) June 16, 2020