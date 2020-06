Gaby Espino al fin confiesa si es verdad que sigue siendo parte de Telemundo o no

La actriz habló de su futuro en la televisión hispana

Gaby Espino se ha dado a conocer a nivel internacional gracias a importantes telenovelas como “A todo corazón“, “Amantes de luna llena“, “Mundo de Fieras“, “Más Sabe el Diablo” y “Santa Diabla“, entre otros.

La venezolana ha protagonizado importantes proyectos para la televisión hispana y ha formado parte de importantes cadenas de televisión. En la actualidad se sabe que es un talento exclusivo de Telemundo, sin embargo desde hace mucho tiempo la actriz ha dejado de trabajar para la cadena como protagonista de sus impresionantes historias.

Gaby se ha convertido en una de las presentadoras de televisión más importantes de Telemundo, y a través de Facebook confirmó que su contrato sigue vigente bajo esa línea. Al parecer y al menos de momento Gaby Espino parece no tener un contrato totalmente vinculante como actriz, ya que no lo destacó así a través de la conversación.

“Me han preguntado mucho que si te fuiste de Telemundo. No, sigo con Telemundo, sobre todo en la parte de conducción, como presentadora, que es algo que me fascina y Telemundo me ha dado la oportunidad de desarrollar“, explicó. La venezolana también añadió que su nuevo proyecto con la cadena hispana está relacionado con la conducción, pero no pudo adelantar mayor información al respecto.

“Hay algo superchévere que ya pronto lo anunciarán. No lo puedo anunciar yo. Y bueno me estoy preparando para eso a nivel físico porque quiero estar chévere, quiero estar saludable por dentro y por fuera“, aseveró Gaby Espino.

Sobre la actuación destacó que no descarta participar en una nueva historia televisiva, pero añade que la prioridad son sus hijos, es decir que no está dispuesta a mudarse de ciudad o país para poder estar de lleno en una producción por tres meses, hecho que la llevaría a mover a sus hijos de colegio. Por esta razón pareciera que su compromiso actoral, por ahora, está más relacionado con participaciones breves que con largos protagónicos.

Aquí la íntima conversación de Gaby Espino a través del Facebook de Telemundo.