Programa de nutrición para personas de la tercera edad

La Supervisora Hilda Solis presentó una iniciativa para personas mayores y compartió las últimas actualizaciones sobre la pandemia

La pandemia ha resultado en pérdidas de empleo, ingresos, distanciamiento social y medidas de cuarentena, especialmente para las personas de la tercera edad y para aquellos con problemas crónicos de salud. Estos grupos, confinados en sus hogares para evitar el contagio de COVID-19, no siempre tienen los recursos para acceder a los alimentos básicos que necesitan.

Para asegurar la nutrición de estos adultos más necesitados, el condado de Los Ángeles ofrecerá un programa de alimentos gratuitos para las personas de la tercera edad o de alto riesgo de contagio.

La Supervisora Hilda Solís anunció este miércoles en conferencia de prensa el programa “Grandes Platos Entregados”, que proporciona tres comidas diarias y gratuitas a las personas mayores que no pueden salir de sus hogares debido a la pandemia.

La iniciativa fue lanzada en abril por el gobernador Gavin Newsom y beneficia tanto a las personas de la tercera edad o de alto riesgo de contagio, como a los restaurantes locales que también se han visto negativamente impactados por la pandemia y medidas de cuarentena. De esta manera, dichos restaurantes preparan y distribuyen las comidas a las personas beneficiadas por el programa, y al mismo tiempo generan trabajo para sus empleados, estimulando la economía.

Hasta el momento, Grandes Platos Entregados ha distribuido 147,005 comidas a 2,088 personas. La Supervisora alentó a aquellos que cumplan con los requisitos a participar en el programa y destacó que no importa el estado migratorio de quien aplique.

Aquellas personas de la tercera edad o con alto riesgo de contagio interesadas en participar en este programa pueden aplicar, llamando al 211 o visitando el sitio: wdacs.lacounty.gov/greatplates/.

Requisitos de Grandes Platos Entregados

Para calificar para el programa de nutrición es necesario:

• Tener al menos 65 años de edad

• O tener entre 60 y 64 años y haber sido diagnosticado o expuesto al COVID-19, o ser una persona de alto riesgo, como lo definen los Centros de Control de Enfermedades (CDC)

• Vivir solo o con otro adulto elegible para el programa

• No estar recibiendo en el momento asistencia de otros programas estatales o federales de ayuda nutricional, como CalFresh / SNAP o Meals on Wheels

• Ganar entre $25,520 y $74,940 (soltero) o entre $34,380 y $101,460 (hogar de dos personas) al año

• Tener dificultad para acceder a alimentos o preparar sus propias comidas

• Vivir en el condado de Los Ángeles no incorporado o en una ciudad que no tenga su propio programa Grandes Platos Entregados

Centros de ancianos

Las autoridades del condado también anunciaron la reapertura gradual de los centros especializados de ancianos, bajo restricciones. Los angelinos podrán volver visitar a sus familiares y seres queridos que hasta el momento se encontraban aislados por la pandemia.

La doctora Barbara Ferrer, Directora del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles indicó que los visitantes deberán llevar los barbijos y mantener distancia social, a la vez que advirtió que no todos los centros abrirán sus puertas a visitantes.

La guía para la visitación limitada estipula que los centros especializados para ancianos podrán abrir sus comedores comunales, esto es donde los residentes comen juntos, después de 14 días de no haber tenido nuevos casos de COVID-19 (el periodo de incubación). Catorce días después de abrir sus comedores comunales, podrán recibir visitas, tomándoles la temperatura antes de entrar al centro y manteniendo los protocolos de seguridad.

Mitos y verdades

A su vez, la doctora Christina Ghaly, Directora del Departamento de Servicios de Salud del condado de Los Ángeles desmintió algunos de los mitos que circulan sobre el coronavirus, contagio y estadísticas de la enfermedad.

Entre estos mitos, Ghaly mencionó la creencia de que el temor por la influenza del coronavirus era exagerado y que este virus había causado la misma cantidad de muertes que cualquier otra influenza. La doctora destacó que no solo esto no era cierto sino que el número de víctimas del COVID-19 era exponencialmente mayor. La galena también destacó las serias consecuencias a la salud que deja la enfermedad. A mediados de abril de este año, las muertes por COVID-19 fueron de aproximadamente 15,000 personas por semana; mientras que las muertes por influenza en una “semana pico” fueron de 750.

A su vez, Ghaly señaló que la medida de “Quedarse en el Hogar” había sido la respuesta rápida y necesaria a la aparición de la enfermedad, pero que no era una medida sostenible por las consecuencias económicas, entre muchas otras.

Ghaly también desmitificó la creencia de que los barbijos y las medidas de seguridad no eran efectivas.

“Hemos aprendido mucho en los últimos meses. Estas medidas, como lavarse las manos o usar barbijos, son simples y parecen poco sofisticadas, pero son eficaces”, recalcó. La doctora comparó las medidas de seguridad, limpieza y distancia social con las medidas preventivas al conducir un automóvil, como el uso de cinturones de seguridad y las reglas de tránsito.

Estas reglas, enfatizó Ghaly, permitirán reabrir el condado lentamente, con simples acciones individuales que minimicen los riesgos.

En Detalle

Según información del Centro de operaciones de emergencia del condado de Los Ángeles, estas son las últimas cifras de COVID-19:

Hasta el momento se ha reportado un total de 77,189 casos de coronavirus. Este miércoles se reportaron 2,129 nuevos casos y 2,991 muertes en total. En la actualidad, hay 1,420 personas hospitalizadas en el condado de Los Ángeles

Casos de coronavirus en el condado de Los Ángeles (excluyendo las ciudades de Pasadena y Long Beach) según la edad: 0-17 años: 4,829 18-40 años: 28,887 41-65 años: 27,897 Mayores de 65 años: 11,400



Día Nacional del Censo

Durante la conferencia, la supervisora Solís también destacó que el 17 de junio había sido el Día Nacional de Acción del Censo y recordó la importancia de que todos participaran en el conteo de la década.

De la información recabada por el Censo depende la distribución de fondos críticos para la comunidad, fondos particularmente necesarios en momentos como estos. Solís recordó que responder al cuestionario del Censo era sencillo y sólo tomaba 10 minutos hacerlo.

Aquellos que todavía no respondieron al cuestionario o que necesiten más información sobre el Censo, pueden visitar la página en español https://2020census.gov/es, o llamar a la línea también en español: 844-468-2020.

Más información

Para obtener la última información sobre COVID-19 y conocer los recursos disponibles en el condado de Los Ángeles, puedes visitar la página en español https://covid19.lacounty.gov/