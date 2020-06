Una mujer de Glendale, California recibió por error un paquete de Amazon con opioides

Una residente de la ciudad de Glendale, California ubicada a pocas millas al norte de Los Ángeles se llevó una inesperada sorpresa al recibir por error un paquete de Amazon con varios tipos de opioides.

Según relató la mujer a un medio local ella estaba esperando un pedido ansiosamente pero se sorprendió al descubrir el contenido del paquete. “Hay morfina y otras cosas peligrosas allí. Y hay mucho”, aseguró al tiempo que se cuestiona cómo ese paquete con ese contenido pudo haber llegado hasta su hogar.

DRUG SNAFU: Glendale woman receives Amazon package full of powerful narcotics, instead of ink that she ordered https://t.co/g54RYT3He8

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 17, 2020