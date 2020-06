Varias personas detenidas en Miami tras un tiroteo en el centro de la ciudad y a plena luz del día

La policía está investigando un tiroteo en la ciudad de Miami que ocurrió el martes por la tarde y que obligó a los residentes a permanecer encerrados como medida de seguridad.

Las autoridades recibieron un informe de disparos poco después de las 2pm en el área del NE 17th St. y Bayshore Dr.

Shooting in opera tower building elevator in #edgewater area in Miami. Police surrounded the area… still looking for the shooter pic.twitter.com/UG0JIvCONv

Se vio una gran presencia policial fuera de varios edificios del área, y algunos residentes explicaron que escucharon algo parecido a unos disparos a primera hora de la tarde.

No se han reportado heridos. Al llegar, la policía dijo que fueron notificados de la presencia de un automóvil que estaba huyendo de la zona.

New video from a witness shows the moments police run toward a car they say was connected to a shooting at Opera Tower. @MiamiPD say it started with an altercation near an elevator…several in custody…no arrests at this time… pic.twitter.com/JOSxW41iqF

— Janine Stanwood (@JanineWPLG) June 17, 2020