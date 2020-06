Volvió la mejor versión de Héctor Herrera: fue jugador clave en la goleada del Atlético de Madrid

El mexicano volvió a la titularidad casi 5 meses después y aprovechó la oportunidad

Cuatro meses y medio después, Héctor Herrera o como le dicen en España, “El Zorro” volvio a ser titular y con su gran visión de juego y precisión abrió el camino para el triunfo del Atlético de Madrid en Pamplona.,

El mexicano dio un magistral pase que habilitó a Renan Lodi en la acción que después transformó Joao Félix en el 0-1 en un partido que acabó ganando con claridad 0-5.

¡PARTIDAZO DEL ZORRO! 🦊🇲🇽 Héctor Herrera vs Osasuna: ✅90 minutos jugados

✅1 asistencia

✅ Inició las jugadas de los dos primeros goles del Atleti

✅1 pase clave

✅1 gran ocasión creada

✅47 pases acertados de 58 (81%)

✅ 3 intercepciones pic.twitter.com/WKfDvscqrS — Analistas (@_Analistas) June 17, 2020

El pase no cuenta como asistencia, pero sin él nada de lo que sucedió después habría sido posible. Desbordó a la defensa del conjunto navarro, a la que dejó descubierta en la carrera de Renan Lodi por la banda izquierda

La visión de juego de “HH” este miércoles fue clave en un triunfo esencial.

El Atlético no ganaba de visita desde el 22 de diciembre, cuando se impuso por 1-2 al Betis. Dos derrotas y tres empates habían seguido a aquel encuentro en sus desplazamientos en La Liga hasta este miércoles, cuando el conjunto rojiblanco reencontró el triunfo y a Herrera, que recuperó un protagonismo en el once titular que no tenía desde hace cuatro meses y 24 días.

90 minutos para Héctor Herrera en la goleada de 0-5 del Atlético de Madrid sobre Osasuna. ✅ Bien por Herrera que responde a las rotaciones del Cholo.

✅ La figura, Joao Félix pic.twitter.com/5trDa21qoE — Ciro Procuna (@cprocuna) June 17, 2020

De pronto, sin que nada lo anunciara, Herrera retomó la titularidad. Había vuelto a competir cuatro meses y medio después el pasado domingo, cuando fue el quinto y último cambio de Diego Simeone contra el Athletic Club en el nuevo San Mamés, y tres días después regresó a un once que le era ajeno desde hace mucho tiempo, desde la sonora eliminación de la Copa del Rey contra la Cultural Leonesa de tercera división, un verdadero papelón.

Y justo en este partido parecía tener menos opciones: Thomas Lemar fue el elegido en el partido anterior, pero en las horas previas al duelo, Diego Simeone optó por el medio centro mexicano. “Está trabajando muy bien. No perdió el lugar, sino que otros compañeros crecieron. Está claro que de aquí al final vamos a necesitar a todos para llegar al objetivo”, anunció el técnico el martes en la rueda de prensa virtual.