¡Habrá boda! La madre de Lindsay Lohan se compromete con novio que conoció en internet

Parece que la peculiar historia de amor de Dina Lohan con el hombre al que conoció por internet acabará teniendo un final feliz que muy pocos esperaban.

La madre de la famosa actriz Lindsay Lohan mantuvo una relación sentimental de seis años con un hombre llamado Jesse Nadler, según se hizo público a principios del 2019, justo cuando ella se preparaba para concursar en el programa ‘Big Brother’. A lo largo de ese tiempo, nunca llegaron a verse en persona o a través de una videollamada, pero hablaban a menudo por teléfono.

Dina Lohan and Online Boyfriend Split Before Planned Meetup: Dina Lohan's not gonna be meeting her online boyfriend anytime soon — 'cause he dumped her right before they were set to finally see each other face-to-face … TMZ has confirmed. Jesse Nadler tells TMZ … he… pic.twitter.com/KTK3MSH4V4

