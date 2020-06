Niña deambulando llevó a descubrir el cadáver de su madre apuñalada por novio en Nueva Jersey

La policía que respondió a los informes de una niña de 5 años errante en un complejo de apartamentos en el norte de Nueva Jersey encontró a su madre muerta a apuñaladas al llevarla a casa.

Los fiscales del condado Bergen dijeron que la policía de Dumont fue llamada al complejo de Knickerbocker Road la madrugada del martes.

Cuando los oficiales rastrearon a la familia de la niña, la hermana de la madre les dijo que ella no estaba contestando su teléfono. Al entrar a casa, encontraron muerta a Michelle Boccellari Burns, una mujer de 36 años, madre de tres niñas.

Tenía heridas de haber sido apuñalada varias veces en la cabeza y el cuello. Poco después, las autoridades hallaron a su novio caminando descalzo y sin pantalones, llevando en brazos a las dos otras hijas de la occisa, unas bebés de 6 y 18 meses. Supuestamente él le había pedido ayuda a una vecina, quien llamó a 911.

El hombre, Jeffrey Daniels (36), original de Queens (NYC), fue detenido por la policía como sospechoso del feminicidio, sucedido esa misma madrugada en el apartamento de la pareja.

Daniels fue acusado de homicidio, poner en peligro a menores de edad y posesión ilegal de armas, reseñó Daily Voice.

En una extraña coincidencia, cerca de allí otra mujer de Cresskill también fue brutalmente apuñalada menos de 24 horas antes. Por eso caso fueron detenidos dos adolescentes.

Mother of three — all very young…. She worked at a salon in Westwood …. Michelle Boccellari Burns, 36. https://t.co/ldWkZCBH0y

— DV Bergen County (@DVBergen) June 16, 2020