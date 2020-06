Yanet García caldea Instagram en traje de baño con ‘cut-outs’

La sensualidad de la "chica del clima" sube que sube la temperatura

Yanet García volvió a mostrar toda su sensualidad en una nueva imagen de Instagram. La que fuera la “chica del clima” en el programa “Hoy” de Televisa se dejó ver muy sexy con un traje de baño neon.

Lo interesante de esta prenda eran los “cut outs” que le dieron ese toque único que caracteriza todo lo que Yanet se pone en las redes sociales. En esta ocasión, García usó una imagen atrevida para llamar la atención a un mensaje importante que publicó.

“Dicen que cuando un perdedor ve a un ganador siente envidia”, escribió la famosa. “Pero en cambio, cuando un ganador ve a un ganador, siente inspiración. Si tú quieres llegar lejos, tienes que desarrollar una mentalidad ganadora. Los ganadores NO hablan de chismes, hablan de proyectos, hablan de sueños. No juzgan a las personas por su apariencia, sino por su esencia. No miran la ropa, miran el comportamiento”.

Yanet seguramente pudo inspirar a sus más de 13 millones de seguidores a pensar diferente y sentirse ganadores así como ella.