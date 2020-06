Alcalde de Los Ángeles firma orden ejecutiva que impulsa la diversidad en todos los departamentos de la ciudad

Este viernes el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti, firmó una orden ejecutiva para promover la igual e inclusión en todos los departamentos de servicios públicos de la ciudad.

Garcetti, anticipándose a la posible anulación de la Proposición 209 de California durante las elecciones del mes de noviembre, emitió una orden ejecutiva que ordena a todos los departamento a prepararse para implementar una acción afirmativa en la lucha contra la desigualdad.

La Proposición 209 de California aprobada en 1996 prohíbe el uso del criterio de acción afirmativa en las admisiones de educación, el acceso al empleo y adjudicación de contratos públicos. Por su parte, el criterio de acción afirmativa proporciona un trato preferencial a las minorías y a ciertos grupos sociales o étnicos que han sufrido discriminación en el pasado.

El plan presentado por Garcetti develó cuatro pasos para implementar la orden ejecutiva.

Primero todos los Departamentos de la ciudad deben elegir a representantes de igualdad racial para que desarrollen e integren el Departamento del Plan de Igualad Racial.

Lo siguiente es que los jefes de los departamentos envíen un plan de Acción de Igualdad Racial antes del 16 de septiembre con estrategias para crear métricas que determinen la inclusión en cada departamento y un plan para atraer, reclutar y contratar a personas de un grupo más inclusivo de candidatos.

