Hallan un muñeco colgando de una horca en Oakland días después de hallar horcas vacías en árboles

El Departamento de Policía de Oakland en California está investigando un incidente en el que se encontró material relleno como un cuerpo humano con una soga atada al cuello y al torso, colgando de un árbol, cerca del lago Merritt el jueves por la mañana.

La policía dice que recibió una llamada sobre un “cuerpo falso colgado de una soga” alrededor de las 8:20 a.m. del jueves.

Cuando los oficiales llegaron a la escena en la cuadra 2100 de Lakeshore Avenue, encontraron el material en forma de cuerpo humano con una soga atada al cuello, junto a una bandera estadounidense.

Oakland Police Department released this statement today about the effigy found at Lake Merritt this morning, a day after a noose was also found at Lake Merritt: pic.twitter.com/74xUQ3pQtm

Los hallazgos están siendo investigados por la policía y el FBI.

La alcaldesa Libby Schaff informó que se pidió al Buró Federal de Investigaciones​ (FBI) que investigue el incidente, considerado como un crimen de odio.

Intentions do not matter. We will not tolerate symbols of hate in our city. The nooses found at Lake Merritt will be investigated as hate crimes. pic.twitter.com/B1f1SwZ4tK

— Libby Schaaf (@LibbySchaaf) June 18, 2020