Newsom firma un proyecto de ley para enviar boletas por correo a los votantes de California en noviembre

El gobernador Gavin Newsom firmó un proyecto de ley estatal el jueves que exige que los funcionarios electorales envíen por correo una boleta a cada votante registrado y activo en California, antes de las elecciones de noviembre.

Say it with me now…

No one.

👏

Should.

👏

Have to.

👏

Risk.

👏

Their health.

👏

To exercise.

👏

Their right.

👏

To VOTE.https://t.co/RNFXfRa6Hw

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 19, 2020