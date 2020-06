“Vivía en un cuartito con toda mi familia”: Fernando Beltrán de las Chivas habló de las burlas hacia su humilde hogar

El futbolista fue criticado por mostrar su casa en los partidos de la eLiga MX

Fernando Beltrán es el joven sensación de las Chivas, su desempeño en el medio campo lo ha hecho ganarse un lugar en el cuadro titular de Luis Fernando Tena, además de ser constante en las convocatorias de Selección Mexicana en categorías menores.

Su rendimiento y carisma también lo han llevado a ganarse el corazón de la afición y más aún con su participación en la eLiga MX, donde a pesar de quedar eliminado en cuartos de final ante el América, fue uno de los mejores del torneo y además hubo un detalle que causó polémica: su casa.

En el protocolo previo a los partidos, los jugadores recorrían su casa para sentarse frente al televisor y tomar el control, sin embargo, el hogar de ‘El Nene’ era muy distinto al de los demás participantes, ya que lucía humilde y no contaba con lujos, lo cual fue aplaudido por muchos, pero también hubo burlas.

Uno nunca debe renegar de sus orígenes, al contrario, hay que sentirse orgulloso de dónde venimos porque es la mejor manera de saber hacia dónde vamos. Gran lección de sencillez y humildad de Fernando Beltrán. Hoy lo admiro más 👏[📹 @Chivas] pic.twitter.com/uP4vtiRHTH — San Cadilla #QuédateEnCasilla (@SanCadilla) April 30, 2020

Sobre el tema habló el propio Beltrán y dejó claro que es auténtico y no le importan las opiniones de quienes criticaron su casa.

“Yo no me fijé en eso, ni me importó mostrar mi casa, no iba a mostrar otra cosa que ni era mía o un lugar donde no vivía. Salí normal con la mochilita, mochilita que yo no compré obviamente y que la gente criticó muchísimo, no la compré yo, pero no tenía porque dar explicaciones, fue un regalo que me dio Alexis Vega que yo llegué un día y le dije que me gustaba mucho esa mochilita y él me la regaló tal cual, eso fue lo que pasó”, reveló Fernando en entrevista con TUDN.

A Beltrán le sorprendieron las criticas que recibió por mostrar su casa#Chivas | #LigaMX | #Futbol https://t.co/zUiuRTh2Ue — TUDN USA (@TUDNUSA) June 19, 2020

Asimismo, el joven jugador contó que el camino no ha sido fácil, ya que siempre tuvo carencias económicas y ahora está orgulloso de lo que ha logrado junto a su familia que se mudó de la Ciudad de México a Guadalajara para apoyarlo en su sueño.

“Le quiero comprar una casa a mi mamá, trabajo mucho para eso, estamos muy contentos donde vivimos ahora, somos cuatro y tenemos nuestro espacio. En la Ciudad de México yo no tenía un cuarto, vivíamos los cuatro en un cuarto y era muy complicado. Estamos muy contentos, la pasamos muy bien en la cuarentena, pude pasar mi cumpleaños con mi familia”, explicó el jugador.

A nada de iniciar, Don @FerbBeltran les manda saludos, ChivaHermanos 🤙#Beltranismo 👶🏻 pic.twitter.com/NhC2BTjp8e — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) April 29, 2020

La familia Beltrán ha encontrado una forma de salir adelante y pusieron un negocio en la ‘Perla Tapatía’ para sostenerse económicamente.

“Tenemos un negocio de tlacoyos, los venden mi mamá y mi hermano, mi mamá siempre quiso tener un local, cocinan muy bien los dos y lo están disfrutando mucho, era lo que yo quería, que tuvieran su local”, comentó.