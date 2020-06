Nuevo récord en Florida: más de 4,000 casos de coronavirus en un día y lo peor está por llegar

Florida estableció otro récord diario de casos de coronavirus con más de 4,000 en todo el estado. La cifra total se acerca peligrosamente a los 100 mil.

Con 4,049 casos de COVID-19 del día de ayer, en todo el estado de Florida ya se han registrado 93,797 positivos de coronavirus, según dio a conocer el Departamento de Salud.

Te puede interesar: Las veces que Francis Suárez, el alcalde de Miami, ha incumplido la ley para irse de fiesta en plena crisis del coronavirus

Fue el tercer día consecutivo en que el estado alcanzó un récord de casos diarios, con 3,822 reportados el viernes y 3,207 reportados el jueves.

El viernes se confirmaron otras 40 nuevas muertes relacionadas con el virus, lo que eleva el total a 3,144.

En todo el estado, más de 1,533,800 personas se han sometido a los tests con un porcentaje positivo del 5 por ciento. Hasta la fecha, se han reportado más de 12,700 hospitalizaciones por COVID-19 en Florida.

El total de casos de Miami-Dade aumentó a 25,080 y el condado de Broward tuvo 10,837 casos reportados.

Te puede interesar: El alcalde de Miami participa en dos fiestas ilegales en un bar cuando hay récord de contagios por coronavirus

Florida added 4,049 new coronavirus cases in one day, breaking the previous record for most single-day cases set yesterday. The state is now approaching 94,000 infections since the first recorded case in March. 28 percent of the cases have come in the past 10 days. @TB_Times

— Romy Ellenbogen (@romyellenbogen) June 20, 2020