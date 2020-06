El gobernador de Florida culpa a los agricultores, la mayoría hispanos, del aumento de casos de coronavirus

Nueva polémica en Florida por unas palabras pronunciadas por el gobernador de ese estado, Ron DeSantis. El político señaló que los agricultores, la mayoría hispanos, viajan como “sardinas en autobuses” y viven confinados en viviendas multifamiliares.

Por esa razón, el gobernador culpó a los agricultores de ser los culpables del aumento de casos de COVID-19.

Ron DeSantis blames Florida farmworkers for COVID. Aid groups say testing help came late. https://t.co/YzfJUm2lIQ

Sin embargo, el vocero del departamento de Agricultura se apresuró a salir del paso y recordó que muchos trabajadores se fueron del estado hace varias semanas ya que las cosechas han terminado.

Por su parte, Claudia González, de la asociación de campesinos de Florida, dijo que “la autoridad ha debido exigir mascarillas desde el principio”.

“Farmworkers are pushing back after Gov. Ron DeSantis said clusters of “overwhelmingly Hispanic” day laborers and agriculture workers are the source for Florida’s recent surge in coronavirus cases.”https://t.co/xSFMkVtGk7

— Nikki Fried (@nikkifried) June 18, 2020