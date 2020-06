El alcalde de Miami no descarta paralizar la reapertura si continúan los casos de coronavirus

El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, ha avisado a la población: si siguen subiendo los casos positivos de coronavirus, su administración deberá tomar la decisión de paralizar la fase de reapertura.

El mandatario local se ha mostrado muy preocupado por esta situación, al tiempo que los turistas empiezan a llegar y los restaurantes y otros centros de ocio están plena fase de reapertura, aunque ciertas restricciones.

Miami mayor Francis Suarez discusses Florida beaches and other parts of the state reopening. @WhitJohnson has more. https://t.co/3CF8TIlHUK pic.twitter.com/TTbtBzZ3pP

— Good Morning America (@GMA) June 13, 2020