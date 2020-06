Cuelgan del cuello a un muñeco vestido con uniforme policial en una carretera de Florida

Varios automovilistas dieron a conocer que, el sábado por la mañana, mientras manejaban por la carretera vieron un maniquí vestido con el uniforme policial y colgando de una cuerda en un puente.

Los equipos de emergencia de Jacksonville (Florida) recibieron una alerta poco después de las 6:20 de la mañana de personas que alertaban de un posible suicidio.

Pero cuando llegaron allí, descubrieron un maniquí colgado de un puente en la carretera I-95. Llevaba una máscara de cerdo e iba vestido con lo que parecía ser el uniforme de la policía de Nueva York.

Please take a moment to read the statement from Sheriff Mike Williams regarding the mannequin that was found hanging this morning.

If you have information regarding this incident, call #JSO at 904-630-0500 or email us at JSOCrimeTips@jaxsheriff.org. pic.twitter.com/jGCjPpsuPh

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) June 20, 2020