¿Estrella porno hizo “picante broma” sobre Trump y el tamaño del mitin en Tulsa?

El presidente Donald Trump afirma que la asistencia al mitin de Tulsa, Oklahoma, fue sustancial, aunque diversos videos e imágenes muestran gradas vacías.

La estrella porno Stormy Daniels hizo un chiste en clara referencia al mandatario, pero si nombrarlo.

“Se los dije, él siempre exagera acerca del tamaño de las cosas”, escribió desatando risas entre sus seguidores.

Told ya'll he exaggerates about the size of things.

— Stormy Daniels (@StormyDaniels) June 21, 2020