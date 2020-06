¡Nuevo líder! El Real Madrid aprovechó y con un triunfo le robó la cima de La Liga al Barcelona

El Real Madrid sufrió en San Sebastián nuevamente ante la Real Sociedad para hacerse con el liderato de la liga, gracias a los goles de Sergio Ramos y de Karim Benzema y el triunfo de 2-1.

GOAL for @realmadrid ⚽️💥 #Vinícius gets brought down in the box and a penalty is awarded to #RealMadrid. #SergioRamos then steps up to the penalty spot and buries it to give Real Madrid a 1️⃣-0️⃣ lead 💪#RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/zc1VUgBc0j

