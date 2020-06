Presunta racista tose en la cara de un bebé latino en California

La Policía de San José pide asistencia de la población para identificar a una mujer sospechosa de atacar a un bebé latino.

De acuerdo con el reporte de la Policía, una mujer de unos 60 años tosió en la cara del bebé de un año luego de una discusión con la madre del menor. Un video de cámara de vigilancia muestra cuando la sospechosa tose entre dos y tres veces en la cara del niño.

El hecho ocurrió el 12 de junio a las 5:25 p.m. en la sucursal de Cottle Road de Yogurtland. La mujer se habría molestado con Mireya Mora, la madre del menor, porque según ella no mantenía la distancia apropiada dentro del local.

Mora aseguró a ABC7 que fue un ataque racista.

“Creo que la mujer es racista porque la familia frente a ella era blanca. Mi abuela y yo somos hispanas, y ella empezó a gritarnos sobre la distancia y nos acosó a mí y a mi hijo cuando empecé a hablar español con mi abuela”, dijo Mora.

