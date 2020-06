Jessica Cediel está de luto, llora la pérdida de su amada abuela

View this post on Instagram

Le agradezco infinitamente a Dios por seguir regalándote vida para compartir con nosotros. 🙌❤️ Alfonso Cediel… Mi padre, mi primer amor. Gracias por tanto papito, gracias por tantos regaños, gracias por tantas alegrías. Hoy en día la vida te ha llevado a pisar caminos diferentes de aquellos a los que estabas acostumbrado Pa… pero aún así sigues luchando como siempre y enseñándome tantas cosas bonitas. 👊💪 Amo escuchar tus historias😍, amo tu sentido del humor, amo cuando bailas conmigo, amo cuando te prestas para el desorden 🤪 y también te amo cuando me hacer dar esas rabias tan horribles 😂 Siempre seré feliz escucharte diciendo esa anécdota de que regañabas a @virgiecediel y @melicediel porque me dejaban botada y de ultima por ser la más chiquita cuando llegabas a recogernos al colegio! 😂✨ Te amo papito. Y gracias por enseñarme a no tener miedo. TE AMO CEDIEL😍❤️ Feliz día del padre para todos los papitos del 🌍 🙏🏻