Oficiales aceptan que hubo “juego sucio” en la desaparición de Vanessa Guillén: la madre dice que les dio “el nombre del miserable”

Existe video del superior que ingresó a las regaderas cuando Vanessa se bañaba

FORT HOOD – La madre de Vanessa Guillén explotó contra los oficiales de Fort Hood y exigió que a su hija se la “regresen viva”.

Los familiares de Vanessa finalmente pudieron hacerles preguntas directas a los oficiales de la base militar Fort Hood, por más de dos horas dialogaron sobre la desaparición de Vanessa, y aunque no salieron completamente satisfechos, sí señalaron que ahora los oficiales aceptaron que en la desaparición de Vanessa hubo “juego sucio”.

“Se nos informó que la investigación ya muestra que hubo juego sucio en la desaparición de Vanessa, pero no nos dieron mayores detalles sobre los que están siendo investigados o la línea de tiempo”, dijo la senadora de Texas, Sylvia García.

Gloría Guillén, la madre de Vanessa no participó en la reunión, el recorrido por Fort Hood lo hicieron nada más el padre de Vanessa y su hermana, Mayra Guillén.

Después de más de dos horas, García, los familiares de Vanessa y su abogada, regresaron a la entrada de la base militar para atender a los medios. Con la conferencia en marcha apareció la mamá de Vanessa caminando lentamente.

Gloria pidió hacer unas declaraciones y fue en ese momento que con bastante rabia e impotencia pidió el regreso de su hija y exigió que se les castigue a los responsables de la desaparición de su hija.

“Nosotros les dimos el nombre del miserable y desde cuando les decimos que a mi hija la secuestraron y hasta ahora salen con su show de que andan buscando a mi hija”, dijo la madre.

“Yo no quise venir hoy a la reunión con ellos (oficiales) porque cuando miré en la televisión que andaban buscando en un río yo sabía que todo esto es un show. Mi hija no está en ese río, a mi hija se la llevaron de (aquí) y lo están ocultando”, agregó Gloría entre gritos y lágrimas.

La abogada de los Guillén, Natali Khawam, dijo que los datos que les dieron tienen “muchos huecos”.

“Los protocolos muestran una gran inconsistencia ese día que Vanessa desapareció. No se registraron los tiempos que Vanessa estuvo en diferentes partes de la base y existen algunos textos muy misteriosos que levantan muchas sospechas”, explicó Khawam.

“Lo bueno es que ya admitieron que hubo juego sucio y que ya están manejando la investigación criminal con algunas pistas concretas”, agregó la abogada.

Se informó que el superior que ingresó a las regaderas mientras que Vanessa se bañaba fue captado en video y ese individuo se encuentra bajo investigación, pero los oficiales no revelaron su nombre.

La madre de Vanessa dijo que alguien le llamó para decirle que su hija había secuestrada y trasladada en una camioneta blanca.

“Que investiguen a todos los que tienen una camioneta blanca y que tenga que caer el que tenga que caer no me importa quién sea. A mi hija me la regresan viva, porque ella entró viva a este mugroso y corrupto lugar…”, comentó la señora Guillén.

Khawam sentenció que no se van a quedar conformes y exigirán una investigación independiente lo más pronto posible.

