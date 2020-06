“Por lo que he visto en el pasado, la situación no se ve buena…” en el caso de Vanessa Guillén; señalo el director de Texas Equusearch

Tim Miller ha participado en más de 2,000 casos de personas desaparecidas

HOUSTON – La organización Texas Equusearch ha participado en miles de casos de personas desaparecidas en diferentes partes del estado y el miércoles se unieron a los esfuerzos por la búsqueda de la militar hispana Vanessa Guillén.

El director de Texas Equusearch ha participado en más de 2,000 casos y prácticamente lo ha visto todo cuando se trata de personas que han desaparecido misteriosamente.

Miller y sus asistentes llegaron a la base militar de Fort Hood para asistir en la búsqueda de Guillén y de entrada Miller declaró que este caso tiene circunstancias muy cuestionables.

¿Qué si sugiero que probablemente hubo juego sucio en este caso? Voy a decir que sí. Esto es algo que definitivamente sospecho. Creo que todos los demás que han estado involucrados sospecha lo mismo. Pero los investigadores están manteniendo el caso muy pegado al chaleco”, dijo Miller.

“He estado involucrado en más de 2,000 casos de este tipo a lo largo de los y por lo que he visto en el pasado, la situación no se ve buena”, comentó el director.

“Hemos analizado el caso de cerca y ver que esto ocurrió dentro de una base militar y nadie vio nada. Que cámaras de seguridad no captaron nada y que desapareció de esa forma, no me cabe en la cabeza”, explicó Miller.

Texas Equusearch informó que van a extender el área de la búsqueda para incluir algunos cuerpos de agua que existen en la zona de la base militar.

En las redes sociales han circulado especulaciones de que Guillén estaba siendo acosada sexualmente. La madre de la soldado hispana también ha declarado a los medios informativos que su hija estaba siendo acosada sexualmente por un sargento, pero Guillén no mencionó un nombre, reportó o identificó a una persona.

El Comando de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos también reportó que no se ha encontrado información que la desaparición de Guillén esta conectada con la desaparición del militar Gregory Wedel-Morales, quien ha estado desaparecido desde el 20 de agosto, 2019.

“A estas alturas de la investigación no existe información creíble o reporte que Vanessa Guillén estaba siendo asaltada sexualmente, o que este caso tiene una relación con la del militar Gregory Wedel-Morales, quien desapareció en Killeen, Texas”, indicó el comunicado del Comando de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos.

