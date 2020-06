Se rompe la burbuja: Los riesgos que enfrenta la NBA ante el incremento de enfermos por COVID-19 en Florida

El creciente número de casos por COVID-19 que enfrenta Florida en los últimos días vuelve a poner sobre la mesa la viabilidad de que la temporada de la NBA pueda concluir bajo el esquema de “burbuja” que la liga ha planteado en las instalaciones de Disney World y pone en duda si es que el básquetbol podrá regresar a las duelas.

Durante el pasado fin de semana Florida registró más de 11 mil nuevos casos perfilándose a convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia como en algún momento lo fue la ciudad de Nueva York.

Y si bien el Condado de Orange, sede de Disney World no tiene las cifras más elevadas en cuanto a contagios respecto al resto del estado, los números no son alentadores.

The Florida region surrounding Disney World reported a major rise in new coronavirus cases on Saturday, which may be an issue for the NBA's plan to play within a virus-free bubble.https://t.co/xiG4vt94rZ

— Yahoo Philippines (@YahooPH) June 23, 2020